DL Sostegni, Delmatro: Governo trova 1 miliardo per RDC e non trova 8 milioni per Italcom

“Il governo trova 1 miliardo in più per il reddito di cittadinanza, ma non trova 8 milioni per il progetto Italcom. Questo progetto audace e temerario permetterebbe di prendere due aziende ormai al collasso come ACC di Embraco (300 lavoratori) e l’ex Embraco di Riva di Chieri (400 lavoratori) per unirle nel polo italiano del compressore con la concreta ambizione di diventare polo europeo del compressore e far impallidire i concorrenti europei. Solo Fratelli d’Italia alza il vessillo della produzione nazionale, dell’industrializzazione dell’Italia, della difesa dei posti occupazionali e dei lavoratori. Quei 400 lavoratori di Embraco che hanno già la lettera di licenziamento, datata 22 luglio, di cui siamo rimasti orgogliosamente gli unici vessilliferi all’interno di questo emiciclo”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.