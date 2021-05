DL Sostegni, Trancassini: risposte oggi per evitare licenziamenti domani

“Una politica seria cerca di costruire il percorso migliore per dare certezze alle imprese. Su questo tema ci aspettavamo condivisione da parte della maggioranza e invece ci troviamo di nuovo di fronte a un approccio superficiale. Abbiamo chiesto con un odg di ridurre il costo del lavoro condividendo questo percorso virtuoso con le associazioni di categoria, per dare risposte oggi e evitare il dramma dei licenziamenti domani ma il governo invece si gira dall’altra parte. Fdi non assalta i banchi della maggioranza e non va sui tetti a protestare, ma propone e continuerà a proporre in maniera costruttiva”.



Così il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini intervenendo in Aula sul Dl sostegni.