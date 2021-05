DL Sostegni, Zucconi: no fondi cashback a imprese? Draghi come Conte

“Fratelli d’Italia ha chiesto al governo con un odg al decreto Sostegni di impegnarsi a destinare i 5 miliardi stanziati per il cashback al tessuto produttivo. Aver poi destinato al Fondo per il sostegno solo 200 milioni mentre ancora nel Decreto si aumentano di un Miliardo le risorse per il fallimentare Reddito di Cittadinanza ci pare veramente assurdo . Il parere contrario è dunque l’ennesima dimostrazione che il governo Draghi nei modi di agire e nelle decisioni prese si dimostra sempre più simile al governo Conte”.



Così Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula al Decreto Sostegni.