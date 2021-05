Iran, Butti: basta slogan su diritti umani, Fico ha affrontato tema gay perseguitati?

“Il tema dei diritti umani non deve essere affrontato a colpi di slogan ma sono necessari atti concreti. Ecco perché auspico che il Presidente della Camera Roberto Fico nel suo incontro con il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, abbia preso le distanze dai violenti attacchi terroristici di Gaza contro le città israeliane”.

Così in una nota Alessio Butti, deputato e responsabile settore TLC e Media di Fratelli d’Italia.

“Mi auguro – ha concluso Butti – che Fico abbia discusso della persecuzione in atto contro gli omosessuali e abbia rivendicato con forza il diritto ad esistere dello Stato di Israele su cui proprio l’Iran, con i suoi vertici politici e religiosi, continua a sconfessare”.

