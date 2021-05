Minaccia Islamista, Fazzolari: ministro Lamorgese assegni immediatamente scorta e protezione a Souad Sbai

“Attivare immediatamente misure di protezione e sicurezza nei confronti di Souad Sbai e del giudice che ha emesso la condanna nei confronti di Bouchta El Allam, detenuto marocchino e imam nel carcere di “San Michele” ad Alessandria. È quanto chiede Fratelli d’Italia al Ministro Lamorgese, con un’interrogazione a mia prima firma depositata in Senato” è quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di FDI.

“Bouchta El Allam, intercettato in carcere, nei suoi sermoni ha invitato i suoi seguaci alla Jihad, al compimento di atti terroristici contro il Vaticano, Israele, le autorità italiane. Oltre ad esortare alla decapitazione di Souad Sbai, presidente del Centro studi Averroè e da sempre in prima linea nella denuncia e nella lotta contro l’estremismo islamista. Il pericolo è stato ritenuto talmente concreto e attuale che le autorità hanno disposto un’ulteriore misura cautelare nei confronti di El Allam. Ci aspettiamo, direi pretendiamo, che il ministro Lamorgese proceda immediatamente con l’attivazione di quei meccanismi di protezione che in altre occasioni sono stati concessi a seguito di minacce generiche e meno circostanziate di quelle rivolte verso Souad Sbai. Da tempo come FDI chiediamo di porre la massima attenzione al proselitismo islamista all’interno delle carceri. Questa è l’ennesima riprova – conclude Fazzolari – di quando il pericolo sia attuale e di quanto sia urgente che la politica se ne faccia carico, per estirparlo alla radice e per evitare rischi alla sicurezza dell’Italia”.