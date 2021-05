Professioni, De Bertoldi: tutela in caso di malattia straordinario risultato grazie a impegno trasversale. Ora subito approvazione Ddl

“L’emendamento bipartisan che è stato approvato su input di Fratelli d’Italia che garantisce un’adeguata tutela ai professionisti in caso di malattia covid è un risultato che premia la trasversalità dell’impegno di tutte le forze politiche che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. Un obiettivo raggiunto che ha visto come protagonisti di questa battaglia tutti i rappresentanti del mondo delle professioni, dagli ordini alle casse previdenziali ai sindacati. Con la stessa trasversalità lanciamo ora lo sprint finale per l’approvazione del disegno di legge che stabilisce il differimento degli adempimenti per ogni rilevante malattia e infortunio, e che giace in Commissione Giustizia al Senato. L’approvazione dell’emendamento ha rotto un muro di indifferenza verso i problemi dei professionisti ed ora è irrinunciabile una tempestiva votazione del più generale disegno di legge. Apprezzo quindi il sostegno unanime del mondo professionale e le parole di approvazione e di impegno per un veloce iter del provvedimento prese dal Sottosegretario alla Giustizia con delega alle professioni, on. Paolo Sisto”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, coordinatore della Consulta parlamentare commercialisti, al convegno “Malattie e infortuni dei professionisti” in corso al Senato.