Agricoltura, La Pietra: bene regolamentazione biologico ma puntare ad autonomia alimentare

“Il gruppo di Fratelli d’Italia darà il suo voto favorevole a questo provvedimento che ha la funzione di disciplinare un settore in forte espansione, quale quello dell’agricoltura biologica. I dati diffusi dal ministero delle Politiche Agricole infatti, confermano che la nostra Nazione ha registrato una crescita esponenziale sia nella produzione che nel consumo del biologico. Motivo per cui riteniamo utile una sua regolamentazione, senza ritenerla però l’unica via per la nostra agricoltura” così il senatore La Pietra, capogruppo di Fratelli D’Italia in commissione Agricoltura. “Pensiamo inoltre che su diversi aspetti si potesse fare meglio, ad esempio evitando che l’agricoltura biologica fosse equiparata all’agricoltura biodinamica e obiettivo del nostro intervento in commissione. Come è noto infatti, l’agricoltura biodinamica è solo frutto di autoregolazione privata e non risponde a regolamentazioni normative né europee né nazionali. Peccato la bocciatura del nostro emendamento direzionato in tal senso. Ci auguriamo – conclude La Pietra – che per quanto riguarda il futuro della nostra agricoltura si punti a garantire un minimo di autonomia alimentare del nostro popolo trovando soluzioni sempre più all’avanguardia e che coniughino produzione, modernità e qualità. Non si può pensare di risolvere il problema puntando solo sull’incremento del biologico.”

