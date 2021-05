Autostrade, La Russa: Governo intervenga sui disagi sulla A12 in Liguria, situazione da terzo mondo

“Il governo intervenga per eliminare i disagi causati dalla chiusura della tratta autostradale in prossimità del casello di Chiavari, una situazione che sta creando problemi a residenti e turisti proprio alla vigilia della stagione estiva. La Liguria in questo momento è il terzo mondo in fatto di viabilità e chiediamo che sia considerata prioritaria la situazione che verte a livello autostradale sulla regione, anche se la risposta del ministro Giovannini ci lascia del tutto insoddisfatti perché vogliamo fatti e non parole”.

Lo dichiara il vicepresidente del Senato di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, nel corso del question time.

“E’ gravissimo ed irresponsabile da parte di Autostrade – conclude La Russa – prevedere la paralisi del traffico cittadino senza preventivamente coordinarsi su timing e modalità con i Comuni interessati sui cui si riversano inevitabilmente i disagi poiché impossibilitati ad organizzarsi preventivamente. La stagione estiva è di vitale importanza per l’economia regionale, ed è già partita in ritardo e con molteplici problematiche dovute agli adeguamenti cui debbono attenersi gli operatori per garantire la sicurezza sanitaria”.