Covid, Donzelli: con coprifuoco politica limita arbitrariamente libertà costituzionali

“Il Cts continua a confermare che non c’è alcun approccio scientifico dietro la volontà del governo di imporre il coprifuoco. La politica non si deve permettere di limitare arbitrariamente le libertà costituzionali degli italiani, così come non può decidere a che ora un cittadino deve tornare a casa la sera. Il governo aveva fatto dei protocolli per riaprire in sicurezza ma poi ha richiuso lo stesso. Servono regole chiare per stare aperti e non per chiudere. Su questa linea, secondo Fratelli d’Italia, bisogna proseguire oggi e per il futuro”.



Così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione Agorà in onda su Rai3.