Deidda: approvato Odg Fratelli d’Italia per consentire eventi e sagre patronali da subito

“Insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, Marco Osnato, Paolo Trancassini e Augusta Montaruli abbiamo chiesto al Governo, tramite un ordine del giorno, di consentire, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, il regolare svolgimento delle sagre e delle fiere di qualunque genere perchè troviamo ingiuste queste continue limitazioni che non hanno nessuna rilevanza scientifica in fatto di contagi. Il governo, questo volta, ha dato parere favorevole. Segno evidente che le nostre pressioni hanno fatto capire la necessità di chiarire quanto contenuto nel Decreto. Infatti i titolari hanno trovato difficoltà nelle autorizzazioni per la solita dicitura ‘Fiere’. Fratelli d’Italia continuerà a fare la sua parte per garantire al più presto il ritorno alla normalità”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, primo firmatario dell’Odg approvato insieme ai colleghi Zucconi, Osnato, Trancassini e Montaruli

