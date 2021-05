DL Sostegni, Foti: maggioranza arlecchino, forte nei numeri piccola per le riforme

“Fratelli d’Italia si asterrà sul voto al Dl Sostegni. Dopo quindici mesi la nostra opposizione costruttiva è riuscita a far ragionare la maggioranza sull’iniquità dei codici Ateco, sulla necessità di prevedere dei contributi per i professionisti, sul blocco dell’Irpef per gli affitti a uso commerciale. Lieti che qualcosa si sia smosso, FDI ha portato in questa Aula le richieste dell’Italia e di tutti gli italiani che non si arrendono e che manifestano per poter lavorare. Questa maggioranza arlecchino, che si auto celebra di avere grossi numeri, si è dimostrata essere piccola per quanto riguarda le riforme necessarie all’Italia. Ora il Paese ha bisogno di tornare a correre con misure concrete per il lavoro e per le imprese e non con i banchi a rotelle della ex ministra Azzolina”.

Cosi’ Tommaso Foti, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia nella dichiarazione di voto sul Dl Sostegni.