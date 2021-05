Immigrazione, Lollobrigida: sciacalli mare trasportano carne da macello. E’ disumano

“Aver riaperto i porti è un incentivo per gli sciacalli del mare a passare attraverso il Mediterraneo per trasportare carne da macello. Tutto questo è disumano. Bisogna fermare questa invasione per evitare nuovi schiavi: non dobbiamo permettere che centinaia di ragazze siano costrette a prostituirsi e ragazzi a spacciare. Fratelli d’Italia chiede il blocco navale per evitare morti in mare. L’Italia ha il dovere di difendere i propri confini e di pretendere che le altre Nazioni europee si facciano carico di questi flussi”.

Lo ha detto intervenendo a Studio24 su Rainews il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.