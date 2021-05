Immigrazione, Meloni: in Spagna schierano l’esercito e in Italia chi sperona la Gdf la passa liscia, che rispetto può avere l’Italia nel mondo?

«Archiviazione definitiva per Carola Rackete. In Spagna viene schierato l’esercito per fermare gli sbarchi e in Italia chi sperona una motovedetta militare della Guardia di Finanza – per portare immigrati irregolari – la passa liscia. Che rispetto può avere l’Italia nel mondo se viene permesso di umiliare lo Stato in questo modo senza subire alcuna conseguenza?»

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando l’archiviazione dell’inchiesta a carico di Carola Rackete.