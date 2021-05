Lazio: respinto Odg su Alitalia, Regione nega un’opportunità di rilancio

Durante il consiglio straordinario sulla ‘crisi Alitalia’ è’ stato respinto l’Odg presentato dal gruppo Fdi che chiedeva alla Regione Lazio di valutare la possibilità, se necessario anche in deroga alla normativa prevista in materia, di poter partecipare al capitale sociale della compagnia di bandiera con una propria quota.

Questa importante proposta avrebbe portato un significativo contributo al rilancio dell’azienda e dato un segnale forte alle altre Regioni interessate all’iniziativa. Negando l’approvazione al nostro Odg la maggioranza ha perduto ancora una volta l’opportunità di fare qualcosa di concreto per Alitalia, alle prese da anni con una crisi che sta avendo ricadute economiche e sociali devastanti soprattutto nel territorio regionale. I lavoratori della compagnia di bandiera, venuti a manifestare alla Pisana, avrebbero meritato qualcosa di più che non un semplice impegno a sostenere il piano di rilancio di Alitalia come previsto dall’Odg targato Pd-5 Stelle.