Pensioni: Governo non ha idea di cosa accadrà dopo quota 100

“Il 31 dicembre scade Quota 100, che prevede di andare in pensione a 62 anni con una contribuzione minima di 38 anni. La questione delle pensioni è annosa soprattutto per le giovani generazioni sottoposte al sistema contributivo, laddove i contributi spesso non sono versati in maniera regolare a causa dei cambi di impiego. In vista di questa imminente scadenza, il governo non ha alcuna idea di quale sarà il prossimo sistema pensionistico italiano. Fratelli d’Italia sta lavorando in commissione Lavoro per estendere Opzione Donna e per un’Ape sociale che possa essere strutturale nel tempo. Dopo 41 anni di lavoro e di contributi, un cittadino ha diritto di andare in pensione. Questo Esecutivo ha poche idee e anche confuse. La maggioranza non riesce a trovare una quadra sulle pensioni in un momento in cui gli italiani hanno bisogno di risposte concrete nell’immediato”.

Così i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Walter Rizzetto, durante il question time alla Camera al Ministro del Lavoro.