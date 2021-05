Terremoto, Trancassini: maggioranza ipocrita, chiede legge quadro ma è già depositata

“Dopo che per anni sulla ricostruzione post terremoto abbiamo assistito ai zero fatti e tante passerelle di Giuseppe Conte, ora è la volta della maggioranza Draghi dare il peggio di sé stessa. Le richieste avanzate dal PD e dal M5S di una legge quadro per tutte le calamità denota che la loro priorità non è la ricostruzione e la tempistica ma il non dare meriti all’opposizione che una legge quadro l’ha già depositata nel febbraio 2019: porta la mia firma, è stata voluta da Fratelli d’Italia e da due anni è ferma nostro malgrado. La maggioranza preferisce allungare i tempi, anche a discapito delle popolazioni terremotate, pur di non dare seguito ad una legge proposta dall’opposizione. Questo è il problema. L’ipocrisia regna sovrana nella maggioranza”.



Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Bilancio.