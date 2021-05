Toscana, Petrucci: ho proposto Abetone-Cutigliano come Capitale toscana dello sport per il 2022

“Proposta che, in Commissione Politiche sociali e sport, ha riscosso il gradimento del Governatore Giani. Si tratterebbe di un’assegnazione diretta”

In Commissione Politiche sociali e sport ho proposto di istituire il riconoscimento di Capitale Toscana dello sport e di conferirlo nel 2022 ad Abetone-Cutigliano. Proposta che ha riscosso il favore del Governatore Giani. Si tratterà per il 2022 di un’assegnazione diretta, poi dal 2023 verrà nominata una commissione che selezionerà le varie candidature. La proposta nasce dall’idea di Giani di istituire a partire dal prossimo anno il riconoscimento di Capitale Toscana della Cultura, assegnando per il primo anno il riconoscimento a Volterra già finalista nel concorso nazionale” annuncia il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci.

“Il riconoscimento costituirebbe una grande spinta per il rilancio di Abetone Cutigliano, dopo la pandemia, come ristoro per la stagione invernale che non è mai partita -sottolinea Petrucci– La nostra montagna è stata teatro della storia dello sport italiano: da Zero Colò a Vittorio Chierroni, a Celina Seghi, senza dimenticare giganti come Fausto Coppi e Kobe Bryant; la valanga azzurra era di stanza ad Abetone tanto che ha visto la luce il Museo dello Sci”.