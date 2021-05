Fisco, Montaruli: Tassa successione? PD vive in altra dimensione

“Il Pd conferma ancora una volta che le sue priorità per l’Italia sono lo ius soli e la tassa di successione, due provvedimenti deleteri per il futuro della Nazione. I giovani devono essere supportati, ma non con entrate che arrivano da una tassa di successione che arresterebbe un flusso di liquidità di cui oggi le imprese e le persone facoltose hanno bisogno di confidare per mettere in circolazione e produrre ulteriore ricchezza. Per questo apprezziamo l’intervento del presidente del Consiglio Draghi che ha stroncato sul nascere un’altra idea anti-italiana di un Pd che vive in un’altra dimensione”.

Lo ha dichiarato Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione Coffee Break in onda su La7.