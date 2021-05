Napoli. Iannone: Nessuno più di Fratelli d’Italia rispetta le donne

“Quando ho letto la polemica riguardante accuse di bullismo e maschilismo a carico del nostro Consigliere Nonno ho subito chiesto spiegazioni e ricostruito la vicenda. Il Consigliere Nonno come era chiaro e come ha ribadito non si è permesso di fare alcun riferimento a figure fisiche ma ad un atteggiamento istituzionale che ha ritenuto irriguardoso e mancante dell’Assessore Clemente. Nessuno si permetta di strumentalizzare perché non c’è nessun Partito che rispetta le donne più di Fratelli d’Italia, anzi Fratelli d’Italia è l’unico Partito che ha eletto come suo Leader una donna. Siamo abituati a confrontarci politicamente in maniera dura ma sempre rispettosa delle persone. All’Assessore Clemente, quindi, tutto il nostro disappunto per il suo atteggiamento istituzionale alla donna Alessandra, invece, sarà mia cura inviare un mazzo di fiori a testimonianza del rispetto che Fratelli d’Italia ha per tutte le donne.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

