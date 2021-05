Sanità, Bignami: Vicinanza al consigliere Aurigemma, Sileri spieghi in sede istituzionale

“Esprimo vicinanza e solidarietà al Consigliere Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, destinatario di una denuncia da parte del sottosegretario Sileri il quale, invece che fornire le spiegazioni richieste dal Consigliere Regionale di FdI in sede istituzionale su vicende che lo riguardavano, ha ritenuto di rivolgersi alla magistratura con una denuncia che vogliamo credere non avesse alcun intento intimidatorio. Il Pm ha immediatamente richiesto l’archiviazione delle stesse denunce a riprova della liceità, per non dire doverosità dell’azione di Aurigemma. L’attività di controllo svolta dal Consigliere Regionale di FdI non costituisce infatti semplice esercizio di una legittima azione politica, ma rappresenta un dovere per chi svolge un compito di controllo e di verifica quale quello affidato in un sistema democratico alle opposizioni”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

