DL Sostegni bis: è compromesso che scontenta tutti

“Leggendo il Decreto Sostegni bis si scopre che la risposta tanto attesa di questo governo non è altro che il brutto compromesso tra opposte tesi che scontentano tutti: i docenti precari, che non avranno diritto ad un sistema di reclutamento basato sul merito e i docenti Immobilizzati da assegnazioni provvisorie bloccate per 3 anni e dunque costretti a rimanere lontani dalla loro terra. Docenti che si vedranno ora scavalcare da colleghi, molti dei quali con minore esperienza. È questa la scuola che vogliamo? Dove non serve la preparazione, ma la fortuna dell’anno di immissione? Da governo e maggioranza vedo sempre meno la volontà di realizzare riforme serie”.

Lo dice Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’italia, responsabile Scuola.