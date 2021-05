Toscana, Fantozzi-Martinelli: Giani viene di nascosto a Lucca per non rispondere a domande scomode sul Campo di Marte?

“La Regione sta cercando di giustificare l’investimento di 3 milioni di euro voluto da Baccelli”

“Il Governatore Giani viene di nascosto a Lucca per timore di dover rispondere alle domande dei giornalisti sui 3milioni di euro spesi per al campo di Marte per 150 posti letto, realizzati a spese dei cittadini, e mai utilizzati per mancanza di personale?”. Se lo chiedono il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinell,i alla luce della visita di Giani a Lucca per estendere l’hub al terzo piano della Cittadella della salute di Campo di Marte.

“E’ vero che, poter utilizzare in futuro la struttura di Campo di Marte, serviranno altri milioni di euro per adeguarla dal punto di vista sismico? Presenteremo un nuovo accesso agli atti per conoscere, con esattezza, quanti milioni di euro la Regione prevede di dover spendere per adeguare Campo di Marte dal punto di vista sismico –fanno sapere Fantozzi e Martinelli- E’ evidente che la Giunta regionale stia cercando, in modo goffo e sgangherato, di giustificare l’investimento voluto dall’assessore Baccelli. Si vuole evitare l’intervento della corte dei Conti sugli oltre 3 milioni di euro spesi ed, in pratica, gettati al vento visto che la struttura non è stata utilizzata neppure quando l’ospedale San Luca era saturo?”.