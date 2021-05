Eurovision, Meloni: surreali polemiche contro Maneskin, bravi per risultato straordinario e complimenti anche per il messaggio contro le droghe

«Da giorni leggiamo surreali polemiche contro i Maneskin, colpevoli di aver fatto conquistare l’Eurovision all’Italia. E sono tante le critiche, anche di pessimo gusto, che arrivano in particolare dai francesi. Finalmente oggi la tv pubblica di Parigi ha fatto sapere che il voto è estremamente chiaro a favore dell’Italia e che non ha alcuna intenzione di sporgere un reclamo. La prossima volta imparino a perdere sportivamente, senza dover gettare fango addosso a dei bravissimi artisti che hanno meritato la vittoria con impegno e passione. Bravi ragazzi per questo straordinario risultato e complimenti anche per aver dichiarato apertamente di non aver fatto uso di droghe: un bel messaggio, soprattutto per i giovani».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.