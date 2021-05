“Fratelli d’Italia propone di abbattere le tasse per rilanciare le imprese e creare lavoro, fermare l’invasione di migranti irregolari e questo con i Cinquestelle e il Partito democratico al governo non è possibile. Per riforme efficaci bisogna tornare al voto”.

Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.