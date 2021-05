Tutela vittime, Pellegrino: accertare responsabilità e mettere subito struttura in sicurezza

“Siamo sconcertati per la tragedia della funivia del Mottarone che ha consegnato 14 vittime. Siamo vicini all’amministrazione comunale di Stresa ed ai parenti e famigliari delle vittime. Ci auguriamo che il bimbo che ancora lotta tra la vita e la morte in ospedale riesca a superare questo momento critico. Non è umanamente accettabile che in Italia nel 2021 accadano questi incidenti ed è chiaro che tutto questo non è avvenuto per caso. Vanno accertate immediatamente le responsabilità perché quella di Stresa non resti uno dei tanti “misteri all’italiana”, dove si muore “per caso” quando invece esistono norme che obbligano a prevenire.Mi auguro, infine, che, fatto salvo il tempo necessario alla Magistratura per appurare le dinamiche dell’incidente, la struttura possa essere messa in sicurezza in tempi brevi, perché dopo le chiusure imposte dal governo si possa tornare a visitare in tranquillità i Laghi da uno dei balconi naturali più belli al Mondo.”

Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia