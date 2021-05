Amministrative, Varchi: per noi impossibile alleanza con chi è stato in giunta Orlando

“Il 2022 sarà un momento storico per Palermo che assisterà alla fine dell’orlandismo per appropriarsi del suo futuro. È doveroso offrire ai palermitani una prospettiva di rinascita attraverso una visione chiara della Palermo del futuro. Per questa ragione Fratelli d’Italia considera naturale un’alleanza nel perimetro del centrodestra che già governa la Regione Siciliana, per affinità di idee e programmi. Non ci interessano strane alchimie volte ad allargare la coalizione a chi, fino a ieri, ha sostenuto Orlando. È necessario un chiaro segno di discontinuità col passato e siamo pronti a scendere in campo per la guida della città, con una classe dirigente giovane ma ben radicata, capace di recepire le istanze e il desiderio di rinascita dei palermitani”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.