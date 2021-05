Chiusura store Disney, Rizzetto: subito un piano a tutela dei 233 dipendenti

“Comportamento a dir poco grave quello assunto dalla direzione societaria Disney che improvvisamente e senza alcuna curanza per i lavoratori ha comunicato la decisione di chiudere tutti i punti vendita in Italia. I lavoratori non avevano alcun sentore di quello che stava accadendo, hanno direttamente appreso che la società è stata messa in liquidazione lo scorso 19 maggio. Auspichiamo che ci siano nuovi sviluppi a favore dei dipendenti visto che non sono stati ancora comunicati i licenziamenti. Ma non possiamo attendere i tempi della società su questioni di vitale importanza per queste famiglie. Bisogna tempestivamente pianificare le iniziative necessarie per tutelare la posizione dei lavoratori, in momento già travagliato tra restrizioni e cassa integrazione, dopo più di un anno di emergenza sanitaria”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione lavoro, che ha presentato un question time al ministro Andrea Orlando insieme ai colleghi di partito Federico Mollicone e Carolina Varchi, per chiedere ogni provvedimento utile a protezione dei lavoratori degli store Disney.