Dl Covid, Prisco: votiamo contro, mancata discussione nel merito

“Fratelli d’Italia voterà contrariamente al Dl Covid. Diversamente da quanto successo in Senato, alla Camera non vi sono stati i tempi per approfondire nel merito i contenuti di questo decreto omnibus. Questo modo di fare della maggioranza conferma un monocameralismo di fatto. Noi invece crediamo che il confronto bicamerale sia strumento fondamentale per dirimere le diverse criticità che un provvedimento presenta. Fratelli d’Italia ha svolto nelle diverse Commissioni battaglie indicate direttamente dagli italiani. Le numerose proposte emendative portate avanti da FdI, per cancellare il coprifuoco, riordinare il mondo della scuola, garantire assunzioni e graduatorie alle forze dell’ordine, sono state liquidate con semplici pareri negativi del governo. Non abdichiamo al ruolo che i cittadini ci hanno affidato di rappresentare l’interesse diffuso degli italiani. Rimarremo una voce libera, contraria al modello ‘chiusurista’, che vuole venga riguadagnata la centralità democratica del Parlamento e garantite le libertà degli italiani”.

Così Emanuele Prisco, deputato di Fratelli d’Italia, durante le dichiarazioni di voto sul Dl Covid contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.