Fisco, Montaruli: tassa successione è solo una presa in giro per i giovani

“Nelle altre nazioni europee c’è un sistema di tassazione meno vessatorio che permette di creare una situazione di stabilità e di fiducia sull’economia più rassicurante rispetto all’Italia. Quella di successione rappresenterebbe l’ennesima tassa applicata in Italia. Mi chiedo se nella maggioranza minestrone il Pd si confronti con Draghi perché il primo ad allontanare l’idea della tassa è stato proprio il presidente del Consiglio. Se si vuole fare qualcosa per i giovani si creino posti di lavoro, non si aumentino le tasse. Persino nel PNRR questo governo sono state stanziate meno risorse rispetto alla bozza del PNRR del governo precedente. E tutto questo mentre ci si sporca la bocca col Next generation: in realtà le nuove generazioni sono l’ultimo dei pensieri dell’attuale esecutivo”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione Agorà in onda su Rai3.