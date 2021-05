Mottarone, Zucconi: siamo accanto a Eitan nella preghiera

“Fratelli d’Italia esprime il proprio cordoglio per una tragedia assurda e inaccettabile successa nel primo vero giorno di festa dopo tanti mesi di pandemia. Siamo accanto a Eitan nella preghiera perché vinca la sua battaglia per la vita. Non è questo il momento di entrare nel merito dell’accertamento delle modalità e delle responsabilità di quanto accaduto. È necessario un confronto nelle aule parlamentari sulla gestione delle infrastrutture. Fratelli d’Italia non farà mancare il suo contributo”.



Lo dichiara in Aula il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi.