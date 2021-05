«Complimenti ai Carabinieri del Ros per l’operazione che ha portato alla cattura del boss mafioso Rocco Morabito, in Brasile. Era il numero 2 dei latitanti dopo Messina Denaro. L’Italia è orgogliosa dei suoi uomini in divisa».



Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.