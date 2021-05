Recovery, Bucalo: per il sud da Carfagna ci aspettavamo più risorse e meno annunci

“La crisi economica e sociale che sta investendo le famiglie, le imprese e le Amministrazioni locali del Sud Italia è devastante: dal ministro Mara Carfagna ci aspettavamo più risorse e meno annunci”.

Lo dichiara Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia.

“Grida vendetta – aggiunge il deputato di FDI – il Recovery Fund che prevede uno stanziamento di ben 209 miliardi per la nostra Nazione: secondo i parametri europei di distribuzione delle risorse basati su Pil, popolazione e disoccupazione, infatti, per il Meridione doveva essere stanziato circa il 70% delle risorse messe a disposizione. E, invece, attualmente solo il 40% del totale sarà indirizzato alle regioni meridionali. E a questo totale, ci si arriverà anticipando risorse che, però, erano già destinate al Sud. Insomma, siamo di fronte all’ennesima presa in giro da parte del Governo che, da cittadina meridionale qual è, dovrebbe indignare la stessa Carfagna. Non vorrei che, suo malgrado, il ministro per il Mezzogiorno si stesse facendo ammaliare dalle numerose lusinghe che arrivano dai banchi dei suoi alleati di governo di centrosinistra, tanto da spingerla nei mesi scorsi a nominare nel suo staff un ex esponente nazionale di Più Europa e grande sostenitore del governatore De Luca (Pd) in Campania”.

“Mi auguro – conclude Ella Bucalo – che il ministro Carfagna si ricordi sempre in quale territorio d’Italia è stata eletta e fermi subito l’ennesima ingiustizia ai danni del Sud”.