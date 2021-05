Sovrana Bellezza – Villa Igiea: riapre il simbolo dello stile liberty in Sicilia

A Palermo, nella zona di Acquasanta, sorge Villa Igiea circondata da un giardino che degrada sul mare.

La Villa, incastonata tra il porto dell’Acquasanta e il Monte Pellegrino, originariamente era di proprietà dell’ammiraglio inglese Sir William Domville e fu acquistata nel 1899 dai Florio, nobile famiglia siciliana che la chiamo’ Igiea dal nome della ninfa greca protettrice della salute. Ignazio e Franca Florio, avevano una figlia malata di tubercolosi e volevano trasformare la villa in un sanatorio ma vennero sconsigliati da una commissione di medici che evidenziarono come la vicinanza del mare avesse scarsi benefici sui malati di tubercolosi. I Florio decisero così di destinare l’edificio a hotel di lusso.

Il progetto venne affidato al famoso architetto, esponente dello stile liberty, Ernesto Basile, da cui prese il nome il meraviglioso salone affrescato della villa. Gli arredi e le decorazioni interne vennero affidati a Vittorio Ducrot e Ettore Maria Bergler che la resero un esempio di eleganza e raffinatezza.

Villa Igiea fu inaugurata all’inizio del 1900 e divento’ subito polo della mondanità internazionale, frequentato da scrittori, artisti e altezze reali come re Edoardo VII d’Inghilterra che vi soggiornò con la regina Alexandra, la principessa Victoria, la zarina Maria Feodorovna e il re del Siam.

Durante le guerre mondiali la villa fu danneggiata dai bombardamenti e adibita a ospedale.

Negli anni 50 Palermo diventa meta del cinema internazionale e Villa Igiea, acquistata dal Banco di Sicilia, è lo sfolgorante set dei film di Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti; Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster vi alloggiano durante le riprese del Gattopardo, nello stesso tempo continua a essere prediletta dalle famiglie reali: vi soggiornano re Gustavo VI di Svezia e Beatrice d’Olanda, Juan Carlos e la regina di Spagna.

Negli anni 90 la proprietà passa al gruppo Hilton e nel 2019 viene acquistata da Rocco Forte, fondatore di Rocco Forte Hotels, che la restaura secondo il progetto dello studio di Nicholas Haslaam e affida le decorazioni e gli arredi a Olga Polizzi, celebre designer che ha curato la veste dell’Hotel De Russie e dell’Hotel De la Ville di Roma.

Il 3 giugno la Villa riaprirà nella scintillante veste di hotel cinque stelle lusso e mentre i riflettori sono puntati su questo straordinario scenario che racconta la storia dell’ultimo secolo Rocco Forte commenta così l’imminente riapertura:” Abbiamo a disposizione un patrimonio da aprire al mondo e ai palermitani. C’è una storia di orgoglio imprenditoriale e culturale che intendo preservare e raccontare attraverso questo albergo.”

La Sovrana Bellezza siamo noi.

Condividi