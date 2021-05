Toscana, Petrucci: legge sui Rider è una svolta di civiltà. Si tratta di giovani lavoratori senza alcuna tutela

In Consiglio regionale varata la legge che riconosce “dignità al lavoro dei rider”

“Una proposta del Presidente Mazzeo che abbiamo condiviso, un intervento assolutamente opportuno per dare garanzie a dei lavoratori a cottimo. Non era ammissibile che un tale settore fosse abbandonato a se stesso, deregolamentato. La legge rappresenta una svolta di civiltà visto che si tratta di giovani lavoratori sprovvisti di qualsiasi forma di tutela e sicurezza. Protezione e diritti finora impensabili per questa categoria di lavoratori di serie B” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità.