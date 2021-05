Alitalia, Rampelli: Franco conferma che sarà “mini compagnia”. Draghi sventi tentativo Ue di affondare compagnia

“Il ministro dell’Economia, rispondendo a un’interrogazione alla Camera sul futuro della nostra compagnia di bandiera, ha detto chiaramente che il vettore italiano avrà ‘un perimetro più contenuto in termini di rotte, flotta e attività collegate’. Franco conferma che avremo una mini Alitalia. E questo è inaccettabile. Altro che discontinuità, l’Europa vuole una compagnia debole e non autonoma per avvantaggiare la concorrenza francese e tedesca. Il premier Draghi e i suoi ministri sventino il tentativo di Bruxelles di affondare Alitalia per conquistare il nostro ricco mercato, difendano il diritto alla sovranità nazionale e trasportistica”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.