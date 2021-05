Covid, Trancassini: Governo sblocchi visti d’ingresso per adozioni

“La pandemia mondiale ha rallentato, se non del tutto bloccato, l’iter delle adozioni internazionali in corso, costringendo genitori già destinatari di una sentenza di adozione e le coppie che si trovano nei diversi stati del procedimento, a lunghe quanto estenuanti attese prima di poter vedere i bambini. Paesi come la Russia o la Cina hanno sospeso il rilascio dei visti d’ingresso per le famiglie affidatarie. In un odg al Dl Covid – Giustizia, Fratelli d’Italia chiede al governo un intervento immediato in ambito diplomatico per consentire la ripresa delle procedure di adozione”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.