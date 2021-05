Fisco: no a tassa di successione come chiesto da Pd

“La proposta del segretario del Pd Letta di un aumentare la tassa di successione per finanziare una dote per i diciottenni ci lascia alquanto perplessi. Nonostante il diniego arrivato dal presidente Draghi e la prudenza dimostrata oggi dal ministro dell’Economia Franco durante il Question Time, la maggioranza continua a parlare di questa strampalata misura, con un atteggiamento ai limiti del persecutorio nei confronti dei contribuenti. Il momento storico particolare e la grossa pressione fiscale che pesa sui cittadini italiani, quarti in Europa per gettito fiscale, evidenziano la distanza siderale che vi è tra le proposte del Pd e le necessità reali del Paese. Sarebbe di gran lunga più opportuno recuperare i fondi necessari rivedendo la misura del reddito di cittadinanza, che ogni giorno registra nuovi illegittimi beneficiari. Ricordiamo al Pd che si può governare l’Italia senza dover per forza odiare gli italiani”.

Così Marco Osnato e Lucia Albano, deputati di Fratelli d’Italia, durante il question time di FDI al ministro dell’Economia.