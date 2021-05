Immigrazione, Meloni: Draghi metta da parte la furia immigrazionista della sinistra e segua le indicazioni Ue sul controllo delle frontiere, anche attraverso il blocco navale

«Situazione immigrazione ancora fuori controllo e nessun miglioramento con l’arrivo del Governo Draghi. Eppure, per risolvere il problema degli sbarchi illegali e fermare le morti in mare, la Commissione europea aveva suggerito la strada da seguire già nel Consiglio europeo informale di gennaio 2017: il blocco navale. Proprio così, il blocco navale non lo chiede solo Fratelli d’Italia, è da diverso tempo anche la strada più volte suggerita dalle istituzioni europee. Draghi dimostri di essere veramente europeista: metta da parte la furia immigrazionista della sinistra italiana e segua le indicazioni della UE: controllo delle frontiere, anche attraverso il blocco navale».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.