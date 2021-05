Israele, Cirielli incontra Simhayoff: “Italia e Onu si impegnino per la pace”

“Oggi, in qualità di Questore della Camera dei Deputati, ho incontrato il Vice Capo Missione all’Ambasciata israeliana a Roma Alon Simhayoff”. Lo scrive, su Facebook, il Questore della Camera e membro della Commissione Affari Esteri Edmondo Cirielli (FdI): “Nel corso del colloquio, abbiamo discusso a lungo dell’aggressione subita dagli israeliani anche da parte di Hamas con armi e tecnologie iraniane, in particolare missili lanciati indiscriminatamente non verso obiettivi militari ma verso insediamenti civili. Ho ribadito la mia totale solidarietà e vicinanza al popolo israeliano ed auspicato che il cessate il fuoco annunciato il 21 maggio scorso diventi permanente. E’ fondamentale, però, che l’Italia – attraverso il premier Draghi e il ministro Di Maio – insieme all’Unione Europea si adoperino per far dichiarare quale organizzazione terroristica anche l’ala politica di Hamas che, d’altronde, commette crimini contro l’umanità non solo lanciando missili contro obbiettivi civili israeliani ma anche contro gli stessi palestinesi piazzando strumentalmente basi militari all’interno di zone residenziali al fine di provocare vittime civili e danneggiare la reputazione di Israele. L’Onu esca dall’ambiguità terzomondista e si impegni realmente per raggiungere la pace. Occorre partire dalle cause profonde del conflitto riportando la questione israelo-palestinese nell’alveo di un processo politico attraverso negoziati di pace che devono essere soprattutto tra le parti evitando strumentalizzazioni di paesi stranieri a cominciare dall’Iran. Il punto di partenza deve essere il riconoscimento ad esistere di Israele che, ad oggi, palestinesi e molti Stati mussulmani negano e nel contempo condannare ogni forma di intimidazione politica e violenza”.

