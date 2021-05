Lavoro, Lollobrigida: grazie a Fdi calendarizzata proposta Meloni su equo compenso per professioni

“Grazie a Fratelli d’Italia la conferenza dei capigruppo della Camera ha calendarizzato, per il 28 giugno, la proposta di legge a prima firma del presidente Giorgia Meloni per garantire un equo compenso a liberi professionisti e autonomi. Troppo spesso, infatti, le retribuzioni sono irrisorie rispetto all’opera prestata. Il nostro obiettivo è quello di assicurare che gli importi per i professionisti non possano essere inferiori ai parametri e alle tariffe stabilite dai singoli ordini. È legittimo e doveroso che due milioni di persone che rappresentano questa categoria vengano pagate il giusto. Una storica battaglia che FDI porta avanti da tempo e sulla quale auspichiamo si possa trovare la più ampia convergenza possibile in Parlamento”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.