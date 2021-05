Lazio, Lollobrigida: soddisfazione per piena assoluzione Marchi

“Oggi la Corte d’Appello di Roma ha assolto con formula piena l’ex assessore comunale Sergio Marchi dalle accuse di irregolarità nella sua nomina a vice direttore dell’Arpa Lazio perché il fatto non sussiste. Desidero esprimere la mia soddisfazione per questa sentenza che mette fine ad una vicenda durata anche troppo tempo. Non avevo mai avuto dubbi sulla sua totale estraneità ai fatti contestati, a differenza di chi si era affrettato a emettere la sua sentenza per scatenare la solita gogna mediatica”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.