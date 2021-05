Mottarone, Silvestroni: contratti manutenzione vanno modificati

“Tragedie come questa lasciano un segno indelebile nella nostra storia e nella nostra coscienza. Quando si parla di sicurezza degli impianti destinati al trasporto di persone, le sottovalutazioni del pericolo da parte delle ditte di manutenzione possono portare a conseguenze drammatiche come questa. È successo alla metropolitana di Roma a Barberini, è successo probabilmente per l’ascensore alla Corte di Cassazione, è successo alla funivia di Stresa-Mottarone. Non deve più accadere. È evidente che bisogna lavorare per modificare il codice degli appalti pubblici, affinché la manutenzione degli impianti per la mobilità non sia una questione legata al ribasso per aggiudicarsi l’appalto. Al riguardo, oggi ho presentato un’interrogazione parlamentare al Presidente Draghi e al ministro Giovannini”.



Lo dichiara Marco Silvestroni, Capogruppo FDI in Commissione Trasporti a Montecitorio.