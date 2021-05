Sicurezza, Prisco: confronto con Giannini su organi Polizia, taser, afromarket

“Oggi in commissione Affari Costituzionali della Camera, Fratelli d’Italia ha chiesto al Capo della Polizia, Lamberto Giannini, quali siano le azioni previste per colmare il gap di organici che interessa gli uomini e le donne del Corpo. Abbiamo inoltre chiesto sviluppi sulla sperimentazione dell’utilizzo del taser e delle dotazioni dei dispositivi di protezione individuali, sui quali più volte ci è stata segnalata una difficoltà nelle forniture. Anche per quanto riguarda la figura del poliziotto di quartiere, che consideriamo un buon esempio di attività penetrante anche nella costruzione di rapporti con le associazioni e cittadini nelle città, abbiamo domandato se vi fosse la volontà di replicare l’esperienza. Da ultimo abbiamo voluto porre l’attenzione sul proliferare in tutte le città italiane di afromarket che spesso, gestiti da esponenti di clan della mafia nigeriana, celano attività illecite”.

Così, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco, capogruppo della commissione Affari Costituzionali della Camera.