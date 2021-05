Università, Frassinetti: evitare fuga all’estero di altri studenti

“Oggi il ministro Messa è intervenuta in commissione Cultura durante l’esame della legge sui ricercatori universitari. Con l’occasione ho voluto ricordarle la preoccupazione di Fratelli d’Italia per i dati della Corte dei Conti da dove si evince che sono aumentati del 41,8% i laureati e i diplomati che hanno lasciato l’Italia negli ultimi 8 anni. Inoltre, abbiamo ribadito che per evitare questo preoccupante fenomeno deve essere revisionato il sistema di reclutamento. Oggi c’è la necessità di stabilizzare quanti più giovani possibili che spesso si trovano costretti ad abbandonare la carriera accademica per la difficoltà di accesso al ruolo.”



Lo dichiara Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile del dipartimento istruzione di FDI.