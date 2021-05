Alitalia, Fidanza: Governo ridiscuta accordo capestro con Ue

“Siamo molto preoccupati per l’evoluzione del negoziato con la Commissione Europea sul dossier Alitalia. La nuova Alitalia nascerà probabilmente dimezzata nei numeri della flotta e del personale e fortemente ridimensionata rispetto alla possibilità di rilanciarsi e di competere sul mercato tanto con altre compagnie di bandiera quanto con compagnie low cost sempre più aggressive”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia – Ecr e membro della Commissione Trasporti al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “La possibilità di mantenere lo storico brand rischia di essere pagato a caro prezzo sia sul piano della competitività dell’azienda, che avrà una ridottissima capacità di coprire le rotte internazionali per mancanza di aerei e dovrà rinunciare a un buon numero di slot, sia su quello del costo sociale che rischia di essere altissimo. Non vogliamo credere sia finita qui e chiediamo al governo di tornare a Bruxelles a ridiscutere un accordo capestro che, nei termini che sono stati anticipati, rischia di essere la pietra tombale sul trasporto aereo italiano”.

