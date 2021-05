K-Flex, Rizzetto: fermare un declino che mette a rischio posti di lavoro

“Fino ad adesso ci hanno pensato cassa integrazione covid e blocco dei licenziamenti ad impedire una riduzione del personale. Adesso si teme una crisi definitiva che si ripercuoterà sui posti di lavoro e i primi a rischio sono decine di lavoratori in somministrazione.”. E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione lavoro che ha presentato un’interrogazione al governo. “Si tratta di una situazione ormai nota della Flex, determinata anche dalla delocalizzazione della produzione in Romania. Ho chiesto al Ministri del lavoro, Andrea Orlando, e al Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di intervenire per far rientrare la crisi della Flex e salvaguardare i posti di lavoro. Bisogna porre fine ad una situazione di grande incertezza e precarietà che stanno vivendo questi lavoratori e salvaguardare un patrimonio tecnologico in progressivo declino”.

