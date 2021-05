MPS, Bignami: esclusione Fdi da presidenze è grave vulnus

“La decisione della maggioranza di escludere Fratelli d’Italia dalle Presidenze e dagli Uffici di Presidenza delle commissioni di Inchiesta sul sistema degli affidi dei minori e sulla morte di David Rossi costituisce un grave vulnus democratico che getta un’ombra sull’equilibrio nella conduzione dei lavori delle stesse commissioni. Forse qualcuno dimentica come l’opposizione abbia tra le proprie funzioni istituzionali proprio il ruolo di controllo sull’azione della maggioranza. Si tratta di una decisione grave, ma che non impedirà a Fratelli d’Italia di operare con ancor più intensità il proprio ruolo nello svolgimento dei lavori delle commissioni, grazie al prezioso lavoro di Maria Teresa Bellucci e Walter Rizzetto che si sono adoperati, sin dall’inizio, per l’istituzione di queste commissioni che senza il loro impegno non avrebbero mai visto la luce”.



Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.