Reggio Emilia, Cirielli: perchè lo Stato non ha protetto Saman Habbas?

“E’ necessario fare luce quanto prima sulla sorti di Saman Habbas, la ragazza pachistana di 18 anni scomparsa nel nulla da Novellara (Reggio Emilia) dopo essersi opposta alle nozze combinate dai genitori con un connazionale in Pakistan”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e membro della Commissione Affari Esteri Edmondo Cirielli (FdI) che annuncia: “Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per sapere se Prefetto e Questore di Reggio Emilia, dopo la segnalazione della giovane ai servizi sociali del Comune di Novellara, hanno prontamente riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per valutare l’adozione di un adeguato programma di protezione. E’ gravissimo che questa ragazza sia stata lasciata sola senza che alcuna istituzione difendesse la sua libertà. Quale donna – conclude Cirielli – avrà mai il coraggio di ribellarsi alla Sharia e all’integralismo islamico, che le vuole sottomesse anche in Italia, se anche il nostro Stato si gira dall’altra parte?”.

