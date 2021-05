Toscana, Capecchi: su direttissima Prato-Bologna, la Regione attivi la cabina di regia per risolvere i disagi

Ancora disservizi sulla tratta. Il consigliere aveva depositato una interrogazione in merito a dicembre 2020

“Ancora disagi, ritardi, treni soppressi sulla direttissima Prato-Bologna causa lavori. Una situazione insostenibile per i pendolari che parlano di una vera e propria odissea per andare a lavoro e tornare a casa, senza mai avere la certezza di arrivare puntali e in orario, tanto che in molti hanno dovuto rinunciare a usufruire del servizio ferroviario per spostarsi con mezzi propri”. Il consigliere regionale FdI e vicepresidente della commissione Trasporti Alessandro Capecchi riporta l’attenzione sui disagi subiti dai pendolari lungo la direttissima Prato-Bologna dopo aver depositato in Regione una interrogazione in merito lo scorso dicembre.

“L’unica cosa su cui i pendolari possono contare sono i disservizi continui sulla tratta ferroviaria Prato-Bologna. I lavori andranno avanti per mesi e anni, i soli lavori alle gallerie, partiti da Prato-Vernio si protrarranno fino a dicembre 2021. Tutto ciò è inaccettabile soprattutto perché i cittadini e i pendolari pagano biglietti e abbonamenti per ricevere un servizio e che chiedono solo di poter prendere il treno in orario”, sottolinea Capecchi.