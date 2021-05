Alitalia, Rampelli: tutto in remissione, nessuna svolta

“Licenziamento della metà dei dipendenti, dimezzamento della flotta, divieto di utilizzo del nome Alitalia, impossibilità di utilizzare attraverso Ita i biglietti già acquistati tramite Alitalia. Ma è una trattativa o un’esecuzione? Una maggiore capacità negoziale da questo governo, presieduto da Draghi e rappresentato nel settore aereo da un ministro che gode della stima di tutti, sarebbe auspicabile.

Draghi racconti subito in Parlamento come intenda far arrivare turisti da tutto il mondo ed esportare prodotti italiani con una piccola compagnia aerea regionale. Intanto è stata depositata una nostra mozione sul rilancio di Alitalia”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.